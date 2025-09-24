Studentessa di 19 anni in gita a Firenze precipita dal terrazzo dell'albergo | è gravissima indagini in corso

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 19 anni in gira scolastica a Firenze è precipitata dal terrazzo al terzo piano dell'albergo dove alloggiava. Le sue condizioni son gravi. Indagini in corso: non si esclude nessuna pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una studentessa di 19 anni è caduta dal terrazzo di un albergo di Firenze, in piazza Indipendenza, nel centro storico della città.

Sono state archiviate le indagini per omicidio avviate dopo il decesso di Aurora Bellini, studentessa di 19 anni morta il 18 marzo su un traghetto

