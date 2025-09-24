Studentessa 19enne precipita dal terrazzo dell’hotel a Firenze | gravissime condizioni e indagini in corso
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una diciannovenne, partecipante a una gita scolastica a Firenze, è caduta dal terrazzo al terzo piano dell’albergo in cui alloggiava. Le sue condizioni sono gravissime. Le autorità hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire i fatti e non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario. Il fatto Il pomeriggio del 24 settembre, intorno alle 14:00, è scattato l’allarme quando la ragazza è precipitata dal terzo piano dell’hotel situato nel centro di Firenze. Le urla e il caos hanno richiamato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato il 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: studentessa - 19enne
Firenze: studentessa 19enne precipita da terrazza di un hotel in piazza Indipendenza. E’ grave
Studentessa 19enne in gita precipita dal terrazzo di un albergo: è grave
Ciro Grillo, il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, e i suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria è stato dichiarato responsabili di aver violentato una studentessa 19enne, conosciuta in quella vacanza di lugli - facebook.com Vai su Facebook
#TempoPausania #CiroGrillo e i 3 amici sono stati condannati per stupro di gruppo. 8 anni per Ciro, Capitta e Lauria, 6 anni e 6 mesi per Corsiglia. I fatti risalgono a 6 anni fa. Sono stati ritenuti responsabili di aver violentato una studentessa 19enne, conosci - X Vai su X
In vacanza con le amiche a Ibiza, Emma cade dal balcone dell’hotel e muore a 19 anni; Ibiza, Emma Ramsay cade dal balcone dell'hotel e muore a 19 anni: il post struggente della madre; Modella precipita dal lucernario e muore, la tragedia di Francesca sul set: si indaga per omicidio.
Firenze: studentessa 19enne precipita da terrazzo hotel, è grave - La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 é precipitata da un terrazzo posto al terzo piano dell'h ... Come scrive msn.com
Studentessa grave dopo esser caduta dal terrazzo di un hotel a Firenze - Si tratta di una giovane, una studentessa che è in città in gita scolastica. Scrive gonews.it