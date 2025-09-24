Studentessa 19enne precipita dal terrazzo dell’hotel a Firenze | gravissime condizioni e indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una diciannovenne, partecipante a una gita scolastica a Firenze, è caduta dal terrazzo al terzo piano dell’albergo in cui alloggiava. Le sue condizioni sono gravissime. Le autorità hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire i fatti e non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario. Il fatto Il pomeriggio del 24 settembre, intorno alle 14:00, è scattato l’allarme quando la ragazza è precipitata dal terzo piano dell’hotel situato nel centro di Firenze. Le urla e il caos hanno richiamato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato il 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

