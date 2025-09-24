Studentessa 19enne in gita precipita dal terrazzo di un albergo | è grave

Una studentessa di 19 anni è caduta dal terrazzo di un albergo di Firenze, in piazza Indipendenza, nel centro storico della città. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è ricoverata in gravi condizioni. Tra le ipotesi non escluso che si tratti di un gesto volontario. La giovane, in gita scolastica nel capoluogo toscano, secondo una prima ricostruzione, intorno.

Firenze: studentessa 19enne precipita da terrazza di un hotel in piazza Indipendenza. E’ grave

