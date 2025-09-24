Studente con 4 insufficienze viene bocciato fa ricorso ma lo perde I giudici | L’interesse del ragazzo non coincide con la promozione in ogni caso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 34732025, depositata il 23 settembre, si è espresso su un ricorso riguardante la non ammissione alla classe successiva di uno studente, dopo la valutazione negativa del Tribunale Amministrativo Regionale competente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cinque insufficienze a fine anno, studente bocciato. I genitori fanno ricorso: “Corsi di recupero inadeguati”. I giudici dicono no: “Conta solo la preparazione raggiunta, le mancanze della scuola non incidono”

Studente con 4 insufficienze viene bocciato, fa ricorso, ma lo perde. I giudici: L'interesse del ragazzo non coincide con la promozione in ogni caso

