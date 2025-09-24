Studente con 4 insufficienze viene bocciato fa ricorso ma lo perde I giudici | L’interesse del ragazzo non coincide con la promozione in ogni caso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 34732025, depositata il 23 settembre, si è espresso su un ricorso riguardante la non ammissione alla classe successiva di uno studente, dopo la valutazione negativa del Tribunale Amministrativo Regionale competente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cinque insufficienze a fine anno, studente bocciato. I genitori fanno ricorso: “Corsi di recupero inadeguati”. I giudici dicono no: “Conta solo la preparazione raggiunta, le mancanze della scuola non incidono”

"Cinque insufficienze sono troppe": il Tar conferma la bocciatura per uno studente salernitano

Cinque insufficienze alla fine dell'anno scolastico sono bastata per fermare il percorso di uno studente delle medie, nonostante le presunte carenze della scuola nell'attivazione dei corsi di recupero. Il TAR dell'Umbria, con sentenza depositata lo scorso 5 sett

