Studente 14enne accoltella l'insegnante in pieno volto poi fugge | caccia all'aggressore in Francia
Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato l'insegnante di musica in pieno volto ed è poi fuggito. Le forze dell'ordine stanno cercando lo studente attualmente irreperibile. La docente 66enne, invece, è stata ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Studente 14enne accoltella l'insegnante in pieno volto, poi fugge: caccia all'aggressore in Francia; Accoltella e uccide la collaboratrice scolastica: era già stato espulso per aver tentato di strangolare un compagno; Francia, 14enne accoltella a morte un membro del personale scolastico.
Studente 14enne accoltella l’insegnante in pieno volto, poi fugge: caccia all’aggressore in Francia - Un'insegnante è stata accoltellata da uno studente di 14 anni attualmente in fuga. Come scrive fanpage.it
Francia, professore accoltellato in aula da uno studente: 14enne in fuga - Un insegnante è stato accoltellato da uno studente di 14 anni all'interno del liceo Robert Schuman di Benfeld, nel dipartimento francese del Basso Reno, vicino a Strasburgo. Riporta msn.com