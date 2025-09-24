Strumenti musicali rubati dopo il concerto | già più di 2mila euro raccolti per il gruppo musicale
Quando sono le 19.50 del 24 settembre, al gruppo musicale Rione Junno, sono già stati donati 2100 euro. Venerdì scorso, a Foggia, nell’'Auditorium Santa Chiara, dopo il concerto con l’attore Paolo Sassanelli nel Festival del cinema e dei cammini Mònde, sono stati portati via gli strumenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Rubati strumenti dopo il concerto in memoria di Matteo Salvatore a Foggia: “Un danno morale enorme” - Il gruppo musicale Rione Junno di Monte Sant’Angelo si era esibito con Paolo Sassanelli all’auditorium Santa Chiara ... Secondo msn.com
RUBATI Foggia: rubati strumenti al gruppo ‘Rione Junno’ dopo la serata per ‘Mònde’ - Rubate due chitarre e altre strumentazioni dall’auto del gruppo musicale di Monte Sant’Angelo parcheggiata in Largo Santa Chiara ... Segnala statoquotidiano.it