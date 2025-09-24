Stroncare con l’Ai un articolo allarmista del Ft sui rischi dell’Ai

C’è un genere letterario che non delude mai: l’articolo in cui grandi giornali spiegano che l’AI è un mistero insondabile, che le aziende parlano tanto ma non sanno cosa farsene. Ultimo esempio: il Financial Times, che ha analizzato centinaia di filing delle società americane e ha scoperto che — sorpresa! — i manager menzionano l’AI per moda, per Fomo, per paura di restare indietro. E che nei report si parla più di rischi che di opportunità. Applausi. Scoperta dell’acqua calda, anzi del ghiaccio sintetico. L’articolo si legge come un inventario di ansie aziendali: Microsoft teme che, se usata male, l’AI faccia male alla società (grazie del monito, ma anche un frullatore fa danni se lo accendi in bagno). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

