Striscione dei tifosi del PAOK nel match col Maccabi Tel Aviv | Cartellino rosso per Israele

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le raccomandazioni del club greco, che ora teme sanzioni da parte dell'UEFA, i tifosi del PAOK Salonicco, impegnato in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv, hanno esposto durante il match due striscioni per invitare a fermare il genocidio in atto a Gaza ed escludere le squadre israeliane dalle competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: striscione - tifosi

“Nel bene, nel male, nella lotta”. Igor Protti, lo striscione dei tifosi fuori dall’ospedale. Lui in lacrime: “Grazie”

Igor Protti, tifosi sotto l'ospedale con uno striscione: lui scoppia in lacrime

Ultim’ora Osimhen, spunta lo striscione! L’attacco dei tifosi del Napoli

Striscione dei tifosi del PAOK nel match col Maccabi Tel Aviv: Cartellino rosso per Israele; PAOK-Maccabi, a Salonicco la protesta contro la squadra israeliana: Non vi vogliamo qui; Dai tifosi dell’Atalanta uno striscione per Lookman: “Onora la maglia”.

striscione tifosi paok matchStriscione dei tifosi del PAOK nel match col Maccabi Tel Aviv: “Cartellino rosso per Israele” - Nonostante le raccomandazioni del club greco, che ora teme sanzioni da parte dell'UEFA, i tifosi del PAOK Salonicco, impegnato in Europa League contro ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Striscione Tifosi Paok Match