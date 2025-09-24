Striscione dei tifosi del PAOK nel match col Maccabi Tel Aviv | Cartellino rosso per Israele
Nonostante le raccomandazioni del club greco, che ora teme sanzioni da parte dell'UEFA, i tifosi del PAOK Salonicco, impegnato in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv, hanno esposto durante il match due striscioni per invitare a fermare il genocidio in atto a Gaza ed escludere le squadre israeliane dalle competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
