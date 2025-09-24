Strisce blu nel municipio III c' è chi dice no Lanciata la raccolta firme | Una tassa mascherata

Romatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strisce blu nel municipio III: c’è chi dice “no”. A evidenziarlo, nero su bianco, è la raccolta firme lanciata dall’associazione “Un passo avanti” (fondata da Tiziano Bondatti) dove è stata espressa preoccupazione per la delibera che ha previsto parcheggi a pagamento in vari quartieri quali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strisce - municipio

Roma, Labbucci (Municipio I): “Con più strisce blu meno auto in sosta selvaggia, scelta giusta”

Municipio Levante, Orgoglio Genova propone censimento strisce pedonali e osservatorio sicurezza stradale

Strisce blu nel municipio III, c'è chi dice no. Lanciata la raccolta firme: Una tassa mascherata; Sito Istituzionale | Sensori su strisce blu e stalli merce, ok dalla Giunta; Strisce blu in XV Municipio, le risposte di Torquati alle proteste.

Il municipio difende le strisce blu e apre al confronto: “Così cambierà il territorio“ - “Sono rimasto sorpreso e stupito dalla lettera inviata oggi dai comitati che conosco da tempo e con i quali c'è da sempre un confronto quotidiano” ha detto il presidente. Scrive romatoday.it

Arrivano le strisce blu nel XV municipio. Gratuita la sosta per i residenti - Approvata oggi la delibera che stabilisce le soste a pagamento a Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio, ora spetterà al Dipartimento Mobilità e all'assessorato ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Strisce Blu Municipio Iii