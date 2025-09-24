Stresa | torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre, dalle 10 alle 19, sul lungolago di Stresa torna l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato organizzato dall'associazione "I sogni nel cassetto".Durante tutto il giorno sarà possibile trovare stand con articoli da collezionismo, giocattoli d'epoca, libri antichi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

