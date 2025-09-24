Stranger Things Stagione 5 Un’ultima avventura | un lungo video dal backstage!

Che tu sia nerd, atleta, genitore o anche uno scienziato russo in fuga, da sempre questo è il tuo gruppo. Il lungo backstage di Stranger Things Stagione 5 anticipa la grandiosità della stagione conclusiva della serie evento di Netflix, ma è anche un momento per ricordare a tutti il vero cuore dello show. Stranger Things Stagione 5, i dettagli. Il cast della quinta stagione vedrà il ritorno di tutti i volti principali. Millie Bobby Brown sarà ancora Undici, pronta a usare i suoi poteri in una battaglia decisiva. Fanno poi parte del cast Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max) e Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Charlie Heaton (Jonathan), Maya Hawke (Robin), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

