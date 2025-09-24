Stranger Things 5 il nuovo teaser è un concentrato di emozioni per il cast | Siamo diventati una famiglia

Nel nuovo teaser si ripercorre la storia produttiva della serie dei record di Netflix e in più si anticipa qualcosina del gran finale in arrivo alla fine di quest'anno Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser per la quinta ed ultima stagione di Stranger Things, che concluderà il suo ciclo a partire dalla prima tranche di episodi il prossimo 26 novembre. Il filmato ripercorre il percorso dei personaggi dalla prima stagione dello show, il cui esordio avvenne nel luglio del 2016, a oggi. Quasi 10 anni dopo, i due registi, i fratelli Duffer, e i membri del cast principale si ritrovano così a descrivere le loro emozioni ora che il finale si avvicina sempre più inesorabilmente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, il nuovo teaser è un concentrato di emozioni per il cast: "Siamo diventati una famiglia"

