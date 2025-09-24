Stramaccioni sull’Inter di Chivu | L’Inter prende gol con troppa facilità un aspetto su cui bisogna lavorare

Stramaccioni sull’Inter, l’ex tecnico nerazzurro analizza il momento della squadra di Chivu: organico, nuovi arrivi e corsa scudetto. Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’ Inter e oggi opinionista, conosce molto bene Cristian Chivu, avendolo avuto in campo durante la sua esperienza sulla panchina nerazzurra. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha commentato in maniera approfondita il momento della squadra di Chivu e le possibilità di rimonta nella lotta per lo scudetto. Sulla possibilità che l’ Inter possa rimontare il Napoli, Stramaccioni ha dichiarato: «Siamo solo alla quarta giornata: l’Inter ha le qualità per farlo e il Napoli da questa stagione è tornato ad essere impegnato in Europa, aspetto che rischia di influire sul campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

