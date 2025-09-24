Inter, l’ex allenatore Andrea Stramaccioni ha rilasciato una lunghissima intervista alla Gazzetta dello Sport. Stramaccioni, l’Inter può rimontare il Napoli? “ Siamo solo alla quarta giornata: l’Inter ha le qualità per farlo e il Napoli da questa stagione è tornato ad essere impegnato in Europa, aspetto che rischia di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Stramaccioni: “L’Inter può tornare in alto, Chivu deve fare questo”