Stramaccioni | L’Inter concede troppo ma può ancora…

Andrea Stramaccioni, che ben conosce l’ambiente per la sua esperienza passata sulla panchina nerazzurra, analizza per la Gazzetta dello Sport il primo scollinamento di campionato. Nonostante i sei punti di distacco dal Napoli, l’ex tecnico non ha dubbi: “ Siamo solo alla quarta giornata: l’Inter ha le qualità per rimontare “. Secondo Stramaccioni, un elemento a favore dei nerazzurri è il ritorno del Napoli agli impegni europei, fattore che “ rischia di influire sul campionato “. Tuttavia, avverte, la lotta per lo scudetto non sembra essere una questione a due, lasciando intendere un campionato più aperto con altri pretendenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it