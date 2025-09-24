Stramaccioni ha rilasciato un’intervista, parlando anche della Juve in chiave lotta Scudetto. Queste le sue dichiarazioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha inserito anche la Juve tra le pretendenti per lo Scudetto, a patto che. Ecco le sue dichiarazioni. INTER PUO’ RIMONTARE IL NAPOLI – «Siamo solo alla quarta giornata: l’Inter ha le qualità per farlo e il Napoli da questa stagione è tornato ad essere impegnato in Europa, aspetto che rischia di influire sul campionato. Quest’anno, però, la lotta non sembra essere limitata solo a quelle due. L’Inter ha giocato quattro partite propositive costruendo sempre tanto, ma anche concedendo troppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stramaccioni lascia uno spiraglio alla Juve per lo Scudetto: «Le ambizioni di vertice passeranno da questo aspetto». Poi svela il punto fermo dei bianconeri!