Strade inondate vetrate distrutte persone spazzate via | i danni del super tifone Ragasa a Hong Kong

Massimo livello di allerta per Hong Kong, dove nella notte di mercoledì 24 settembre la tempesta del super tifone Ragasa si è abbattuta su strade ed edifici. Intanto, la Cina meridionale si prepara all'arrivo del tifone. Quasi 2 milioni di persone nella provincia del Guandong sono state evacuate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: strade - inondate

Tempesta su New York, metro bloccata e strade inondate

Disastro maltempo, flagellata una intera area: morti, sfollati, danni enormi e strade inondate

Strade inondate dall'esondazione dei canali: al via i lavori di asfaltatura

Auto immerse nell'acqua, strade inondate e scarpe zuppe. Queste sono le condizioni in cui si è svegliata Milano stamattina. Le immagini mostrano gli allagamenti in zona Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato e l'assessore alla Sicurezza e Protezione ci - X Vai su X

Sky tg24. . Auto immerse nell'acqua, strade inondate e scarpe zuppe. Queste sono le condizioni in cui si è svegliata Milano stamattina. Le immagini mostrano gli allagamenti in zona Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato e l'assessore alla Sicurezza e Pr - facebook.com Vai su Facebook

Strade inondate, vetrate distrutte, persone spazzate via: i danni del super tifone Ragasa a Hong Kong; Maltempo, nubifragio si abbatte su Bibione: strade allagate e problemi alla viabilità; Bolgheri, aziende e vigneti devastati dal maltempo: Danni per 250mila euro, è andato tutto distrutto. FOTO e VIDEO.