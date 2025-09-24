Strade allagate per la pioggia | caos e disagi nel casertano

Tombini saltati e strade come fiumi in piena. Succede nel casertano dove la forte pioggia ha provocato non pochi disagi ai cittadini.Enormi i problemi a Caserta. Tra le zone dove si segnalano problemi ci sono le solite via dei Bersaglieri e largo Morvillo (tra via Marchesiello e via Falcone). 🔗 Leggi su Casertanews.it

