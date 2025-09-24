Strada per l’eremo delle Celle Iniziati i lavori per rifare l’asfalto Un’opera da 200mila euro

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento della strada comunale dei Cappuccini, l’arteria che dalla Sp34 conduce all’ Eremo de Le Celle. Un intervento che comporterà la chiusura della strada fino a venerdì 26 settembre, nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 13,30-18,30, con possibilità di proroga al 29 e 30 settembre. Il transito resterà sempre garantito ai mezzi di soccorso. Si tratta di un’opera da 220mila euro, che prevede il rifacimento del manto stradale per circa 1,7 chilometri e la posa della nuova segnaletica orizzontale. L’intervento rientra nel progetto " Cortona città Francescana ", percorso che accompagna la città al 2026, anno del Giubileo e delle celebrazioni dedicate a San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada per l’eremo delle Celle. Iniziati i lavori per rifare l’asfalto. Un’opera da 200mila euro

