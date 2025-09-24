Strada Maggiore bloccata | vigili del fuoco in azione per il cornicione pericolante di un palazzo storico

Bolognatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione questa mattina all’inizio di Strada Maggiore, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il cornicione di un palazzo storico al civico 13, che presenta segni di cedimento. Per consentire i controlli e le operazioni di messa in sicurezza, l’area è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

