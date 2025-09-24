Stop discoteche in spiaggia a Milano Marittima

Archiviata l’estate restano sul tavolo temi come sicurezza e decoro. Risse e vandalismi non sono mancate. In questi mesi si sono moltiplicate le richieste, al primo cittadino, Mattia Missiroli, di maggiore attenzione. Sindaco, la ‘ malamovida ’ è un problema reale o è solo percezione? "Bisogna essere onesti, è un problema reale, ma con altrettanta onestà bisogna avere la consapevolezza che questi fenomeni non riguardano solo la nostra località, ma tante città. Ci sono motivazioni profonde ed articolate, legate ad un disagio sociale, in particolare giovanile. Tuttavia, non bisogna mai fare delle generalizzazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stop discoteche in spiaggia a Milano Marittima"

