Stop alla Tari troppo salata il Comune passa ai cassonetti intelligenti
Il Comune fa chiarezza: "Le bollette della Tari 2025 che stanno arrivando in questi giorni ai cittadini con sensibili aumenti, riguardano i costi del servizio di raccolta e smaltimento sostenuti dall’amministrazione nel 2023 (3.611.158 euro), costi validati nel maggio 2024 dalla precedente amministrazione". Il costo del servizio ha registrato un progressivo e costante aumento. "È bene precisare che la Tari non è una tassa che rimane nelle casse del Comune – viene spiegato –: si tratta di una partita di giro, interamente destinata al gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stop - tari
Piombino | Crisi Liberty Magona, 500 famiglie senza stipendio: "Stop al pagamento di Tari e imposte comunali"
TRIBUTI: È POSSIBILE CONTROLLARE IMU E TARI DA CASA Una informazione utile per tutti voi ed evitarvi file e attese lunghe per pratiche che, invece, facilmente potete fare da casa. Per verificare la posizione tributaria nei confronti del Comune di Sc - facebook.com Vai su Facebook
Stop alla Tari troppo salata, il Comune passa ai cassonetti intelligenti; Sora, Aumento della Tari. Maura: «Figlio di scelte discutibili; Sora, Aumenta la Tari. Venerdì sera la protesta scende in piazza.
Tari, aumento salato ma non troppo "Grazie al recupero dell’evasione" - Anche Montemurlo deve fare i conti con il Piano d’ambito che ha spalmato su tutti i territori i maggiori costi derivanti dallo smaltimento rifiuti, ma, a differenza di altre realtà, ... Scrive lanazione.it
Stop alla Tari, bocciata mozione Pd. Il Comune: "Aiuti già programmati" - A provocarlo la bocciatura della mozione con cui il Pd chiedeva alla giunta di posticipare le scadenze dei tributi locali. Da lanazione.it