Il Comune fa chiarezza: "Le bollette della Tari 2025 che stanno arrivando in questi giorni ai cittadini con sensibili aumenti, riguardano i costi del servizio di raccolta e smaltimento sostenuti dall'amministrazione nel 2023 (3.611.158 euro), costi validati nel maggio 2024 dalla precedente amministrazione". Il costo del servizio ha registrato un progressivo e costante aumento. "È bene precisare che la Tari non è una tassa che rimane nelle casse del Comune – viene spiegato –: si tratta di una partita di giro, interamente destinata al gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Stop alla Tari troppo salata, il Comune passa ai cassonetti intelligenti