Stop al deficit di bilancio la Regione ha un avanzo di 2,15 miliardi di euro

stop deficit bilancio regioneStop al deficit di bilancio, il governatore Schifani: "La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi" - Un dato record che il presidente della Regione ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans ... Come scrive msn.com

stop deficit bilancio regioneStop deficit bilancio, 1 miliardo avanzo in Regione Sicilia - Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest'anno con un avanzo di 2,15 mil ... Riporta msn.com

