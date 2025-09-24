Stop al deficit di bilancio la Regione ha un avanzo di 2,15 miliardi di euro
La Regione Siciliana ha completamente azzerato il disavanzo storico del proprio bilancio e ora può contare su un segno positivo di 2,15 miliardi di euro. Ad annunciarlo è stato il governatore Renato Schifani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans di Palermo. Schifani ha comunicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: stop - deficit
Stop al deficit di bilancio, il governatore Schifani: "La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi"
I 650 milioni annunciati a maggio ancora non ci sono. Calderone: “Entro settembre il decreto legge sulla sicurezza”. Lo scontro Invimit-Inail sui fondi. Lo stop del Mef per il deficit - facebook.com Vai su Facebook
Universitari No Ponte: «Deficit democratico per le scelte» · Il Reggino - X Vai su X
Stop deficit bilancio, 1 miliardo avanzo in Regione Sicilia; Stop al deficit di bilancio, la Regione ha un avanzo di 2,15 miliardi di euro; Regione, stop a deficit dopo 10 anni.
Stop al deficit di bilancio, il governatore Schifani: "La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi" - Un dato record che il presidente della Regione ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans ... Come scrive msn.com
Stop deficit bilancio, 1 miliardo avanzo in Regione Sicilia - Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest'anno con un avanzo di 2,15 mil ... Riporta msn.com