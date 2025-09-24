Stop al deficit di bilancio il governatore Schifani | La Sicilia ha un avanzo di 2 miliardi

Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato record che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. «E' un risultato straordinario» ha detto Schifani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

