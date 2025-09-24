Pillitteri Mi scrive un lettore di origine peruviana della cintura sud di Milano. Nel decennio scorso svolgeva l’attività di lavoratore autonomo come autotrasportatore. Un cosiddetto “padroncino”. Il fallimento della ditta presso cui collaborava la aveva, di fatto, lasciato senza lavoro. Non era più riuscito a trovare committenze se non occasionali e mediocremente pagate. E i costi di esercizio si erano presto rivelati insostenibili. Cessata l’attività e chiusa la partita iva era rimasto per anni senza lavoro. Oggi è assunto da una cooperativa con uno stipendio molto modesto (nell’ordine dei 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stipendio basso, esposizione “monstre” col Fisco: che fare?