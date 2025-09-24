Stipendi Pa nuovi aumenti in arrivo con il rinnovo del contratto 2025-2027 entro l’inizio del 2026

Oltre agli aumenti degli stipendi della Pa in arrivo con il rinnovo del contratto del triennio precedente, il ministro per la Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, ha promesso e anticipato i nuovi incrementi retributivi derivanti direttamente dal rinnovo del contratto del nuovo triennio, quello dal 2025 al 2027. Rispetto al passato, quindi, c’è la volontà di mettere a segno un cambio di passo decisivo negli iter dei rinnovi contrattuali e di assicurare gli incrementi salariali ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche fin dai primi anni di riferimento dei nuovi accordi e non a distanza di tempo, quasi sempre di anni, dalla firma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

