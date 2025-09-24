Stipendi Pa nuovi aumenti in arrivo con il rinnovo del contratto 2025-2027 entro l’inizio del 2026
Oltre agli aumenti degli stipendi della Pa in arrivo con il rinnovo del contratto del triennio precedente, il ministro per la Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, ha promesso e anticipato i nuovi incrementi retributivi derivanti direttamente dal rinnovo del contratto del nuovo triennio, quello dal 2025 al 2027. Rispetto al passato, quindi, c’è la volontà di mettere a segno un cambio di passo decisivo negli iter dei rinnovi contrattuali e di assicurare gli incrementi salariali ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche fin dai primi anni di riferimento dei nuovi accordi e non a distanza di tempo, quasi sempre di anni, dalla firma. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Giovani e Pubblica Amministrazione. Tra sogni di stabilità, timori di carriera bloccata e stipendi fermi, ecco cosa pensano davvero i nuovi candidati al posto fisso. Le parole di Naddeo (Aran)
I nuovi stipendi con il taglio dell'Irpef per i redditi fino a 60mila euro: da 40 a 1.440 euro in più all'anno
Nuovi aumenti degli stipendi degli statali, sul tavolo 10 miliardi; Dipendenti pubblici, in arrivo un aumento di stipendio fino a 480 euro al mese: ecco per quali lavoratori e gli importi; Statali, rinnovato CCNL Funzioni Centrali PA: il testo del contratto e gli aumenti.
