Stipendi in ritardo nelle ditte esterne nuovo sciopero in Amt

Nuovo sciopero in vista per i lavoratori di Amt. A proclamarlo è stato il sindacato Ugl Fna come forma di solidarietà verso i lavoratori delle ditte esterne, "perché non possono ogni mese vivere con l'ansia di non prendere lo stipendio", dichiara il segretario, Roberto Piccardo. Lo sciopero è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

