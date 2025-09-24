Stilisti | chi è dove oggi? La mappa per orientarsi nei vari cambi al vertice dei brand tra carriere storiche e prossimi debutti
Nei libri di storia della moda del futuro il mese di settembre 2025 verrà ricordato come una pietra miliare nella storia di molte Maison. Cambiano gli stilisti di storici marchi – come Versace, Dior e Chanel – debuttano volti nuovi e i direttori creativi del momento si rincorrono all’interno dei conglomerati del lusso come in un grande gioco dell’oca: Alessandro Michele, che ha trasformato Gucci, ora è da Valentino. Pierpaolo Piccioli, dopo anni da Valentino, ora prende il posto di Demna da Balenciaga, mentre Demna debutta da Gucci. Insomma: è il grande gioco dell’oca degli stilisti. La mappa per orientarsi – chi guida chi ora? – alla vigilia della Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: stilisti - oggi
Il mondo della moda e non solo piange la scomparsa di Giorgio Armani, uno dei più grandi stilisti e imprenditori italiani, morto oggi a 91 anni nella sua casa di Milano. Con la sua visione rivoluzionaria e un’estetica minimalista - Non fermarti al titolo - clicca e le - facebook.com Vai su Facebook
Ribadisco oggi il profondo rispetto per le Autorità competenti chiamate a valutare il mio operato, nella piena consapevolezza che le inchieste sportive e penali costituiscono sul piano personale, un capitolo molto gravoso, ma anche un utile spunto di analisi pe - X Vai su X