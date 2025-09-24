Stilisti | chi è dove oggi? La mappa per orientarsi nei vari cambi al vertice dei brand tra carriere storiche e prossimi debutti

Amica.it | 24 set 2025

Nei libri di storia della moda del futuro il mese di settembre 2025 verrà ricordato come una pietra miliare nella storia di molte Maison. Cambiano gli stilisti di storici marchi – come Versace, Dior e Chanel – debuttano volti nuovi e i direttori creativi del momento si rincorrono all’interno dei conglomerati del lusso come in un grande gioco dell’oca: Alessandro Michele, che ha trasformato Gucci, ora è da Valentino. Pierpaolo Piccioli, dopo anni da Valentino, ora prende il posto di Demna da Balenciaga, mentre Demna debutta da Gucci. Insomma: è il grande gioco dell’oca degli stilisti. La mappa per orientarsi – chi guida chi ora? – alla vigilia della Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it

