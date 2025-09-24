Nei libri di storia della moda del futuro il mese di settembre 2025 verrà ricordato come una pietra miliare nella storia di molte Maison. Cambiano gli stilisti di storici marchi – come Versace, Dior e Chanel – debuttano volti nuovi e i direttori creativi del momento si rincorrono all’interno dei conglomerati del lusso come in un grande gioco dell’oca: Alessandro Michele, che ha trasformato Gucci, ora è da Valentino. Pierpaolo Piccioli, dopo anni da Valentino, ora prende il posto di Demna da Balenciaga, mentre Demna debutta da Gucci. Insomma: è il grande gioco dell’oca degli stilisti. La mappa per orientarsi – chi guida chi ora? – alla vigilia della Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it

Stilisti: chi è dove oggi? La mappa per orientarsi nei vari cambi al vertice dei brand, tra carriere storiche e prossimi debutti