Sterminio a Gaza | flash Mob per non restare indifferenti
Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino domenica 28 settembre ore 11,30 un Flash Mob per non restare indifferenti La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull’olocausto. La malnutrizione infantile a Gaza ha raggiunto livelli drammatici: secondo le Nazioni Unite, la percentuale di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione acuta è quadruplicata in pochi mesi, superando il 16 per cento nel nord della Striscia. Un dato che, unito al collasso degli ospedali e alla carenza cronica di cibo e acqua potabile, descrive quella che l’UNICEF ha definito “una catastrofe per i bambini” ed adulti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
