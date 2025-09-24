Sterminio a Gaza | flash Mob per non restare indifferenti

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino  domenica 28 settembre ore 11,30 un Flash Mob per non restare indifferenti La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull’olocausto. La malnutrizione infantile a Gaza ha raggiunto livelli drammatici: secondo le Nazioni Unite, la percentuale di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione acuta è quadruplicata in pochi mesi, superando il 16 per cento nel nord della Striscia. Un dato che, unito al collasso degli ospedali e alla carenza cronica di cibo e acqua potabile, descrive quella che l’UNICEF ha definito “una catastrofe per i bambini” ed adulti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sterminio a gaza flash mob per non restare indifferenti

© Anteprima24.it - Sterminio a Gaza: flash Mob per non restare indifferenti

In questa notizia si parla di: sterminio - gaza

Il giorno prima del silenzio, a Gaza campo di sterminio

La Guernica della guerra di sterminio di Israele a Gaza, un genocidio che gli israeliani non vedranno mai, così hanno deciso i medi propagandisti

M.O., Schlein: Netanyahu prosegue sterminio a Gaza, Meloni si muova

Dalla folla l’urlo per la pace. Il toccante flashmob di Mycelium con le foto dei bimbi sterminati; Flash mob del Pd a sostegno di Gaza in Piazza Montecitorio: “Il governo Meloni deve agire”; Gaza, flashmob del Pd davanti a Montecitorio: Fermiamo il massacro.

sterminio gaza flash mobUn flash mob al Corso Vittorio Emanuele per non restare indifferenti all’orrore di Gaza - E’ l’appuntamento in programma ad Avellino domenica 28 settembre, alle 11. Secondo corriereirpinia.it

Avellino, flash mob per i bambini di Gaza - La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Segnala irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Sterminio Gaza Flash Mob