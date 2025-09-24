Stelle Sonanti trasportano Casa Lilla nelle quattro stagione di Vivaldi

Casa Lilla immersa nelle quattro stagioni di Antonio Vivaldi; immersa, per un’oretta, in un’atmosfera avvolgente, quasi incantata. Merito di Stelle Sonanti, progetto dell’Azienda Usl di Piacenza e Amici della Lirica che porta, ogni mese, un momento di musica nei luoghi di cura di Piacenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

