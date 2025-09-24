Stellantis ferma sei stabilimenti In ripresa le immatricolazioni

Numeri confortanti sul fronte delle vendite ma anche un mercato dell’auto che resta complicato. E così, alla vigilia del Salone dell’auto di Torino che aprirà i battenti dopo domani e che vedrà, oltre all’arrivo di 17 marchi cinesi sulla cinquantina di brand presenti, la presentazione della 500 ibrida dedicata al capoluogo piemontese che sarà prodotta a Mirafiori, Stellantis ha annunciato ieri fermate produttive a Pomigliano d’Arco. In un giorno positivo in Borsa (+3,15%), Stellantis ha confermato la posizione nel mercato europeo chiudendo i primi otto mesi con oltre 1.650.000 immatricolazioni, con una quota del 16,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis ferma sei stabilimenti. In ripresa le immatricolazioni

