Stefano Feltri | Charlie Kirk è un martire del trumpismo non della libertà d‘espressione
L’uccisione del fondatore di Turning Point Usa, che usava i dibattiti nei campus non per dialogare ma per umiliare gli studenti di sinistra con i video sui social, è strumentalizzata dai trumpiani per dire che il free speech è in pericolo. Ma sono le forme di dissenso che vengono censurate (come le battute di Jimmy Kimmel). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Stefano Feltri: «Charlie Kirk è un martire del trumpismo, non della libertà d‘espressione»; Kirk; L’uso politico della violenza.
Kirk e la scoperta postuma della destra italiana: mai citato prima, ora un faro da seguire - Prima del 10 settembre, leader ed esponenti della maggioranza non hanno mai nominato sui social l’attivista conservatore ucciso nello Utah ... Riporta repubblica.it
Pontida, il raduno leghista e la memoria di Charlie Kirk - Quest'anno il raduno di Pontida è tutto in memoria di Charlie Kirk, ora visto tra i leghisti come un martire della libertà di espressione. Lo riporta la7.it