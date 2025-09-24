L’uccisione del fondatore di Turning Point Usa, che usava i dibattiti nei campus non per dialogare ma per umiliare gli studenti di sinistra con i video sui social, è strumentalizzata dai trumpiani per dire che il free speech è in pericolo. Ma sono le forme di dissenso che vengono censurate (come le battute di Jimmy Kimmel). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Feltri: «Charlie Kirk è un martire del trumpismo, non della libertà d‘espressione»