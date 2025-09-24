Stefania Orlando di nuovo single | Pensavo fosse la volta buona ma…

Stefania Orlando annuncia in tv la rottura con l’ex fidanzato, è tornata single. Qualche mese fa ospite di Caterina Balivo a La volta buona Stefania Orlando aveva fatto sapere di essere tornata insieme all’ex fidanzato, le cose tra loro però non hanno funzionato. I due avevano provato a concedersi un’altra possibilità, ma hanno capito che era meglio prendere strade diverse. Ieri la nota showgirl è tornata nel salotto de La volta buona dove ha parlato della rottura, alla conduttrice ha detto: “Che bella sorpresa che mi hai fatto oggi Caterina. Com’è andata questa estate? E’ andata talmente bene che io sono tornata single”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Stefania Orlando di nuovo single: “Pensavo fosse la volta buona ma…”

In questa notizia si parla di: stefania - orlando

Temptation Island, Alessio lascia Sonia senza scuse: la reazione di Stefania Orlando

“Temptation Island”, Alessio lascia Sonia al falò: Stefania Orlando lo asfalta

Temptation Island, Stefania Orlando demolisce Alessio dopo il falò di confronto con Sonia M

“Per non avere rimpianti bisogna tentare. Si è presentato lo stesso quadro” Stefania Orlando torna single. Cosa è successo con il suo ex. - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Orlando: «Sono single, con Marco Zechini è finita. Simone Gianlorenzi? È l'amore della mia vita, ma non torno con lui»; Stefania Orlando torna single, si era riavvicinata all'ex Marco Zechini: Non c'è più niente da fare; Grande Fratello, ex nota vippona annuncia di essere tornata single dopo un ritorno di fiamma!.

“Sono tornata single”: Stefania Orlando a sorpresa in tv - Dopo un iniziale riavvicinamento con l'ex, Stefania Orlando è tornata ufficialmente single. Scrive donnaglamour.it

Stefania Orlando torna single dopo il Grande Fratello: “Ci siamo resi conto che era davvero finita” - Stefania Orlando si era legata a Iago Garcia nella casa del Grande Fratello, spinta anche dal conduttore Alfonso Signorini. Segnala mondotv24.it