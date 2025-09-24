Stazioni M2 accessibili il piano Cantieri in altre due fermate
di Monica Autunno GORGONZOLA Operazione "stazioni accessibili": dopo Villa Pompea si parte con Cascina Antonietta, dove il cantiere sarà posato a giorni e si apprestano a scendere in campo le imprese. Nel giro di pochi mesi toccherà a Cascina Burrona, territorio di Vimodrone. Obiettivo 2026 per le stazioni “Cenerentola“: le 6 (oltre alle tre citate anche Crescenzago e Cologno sud e centro) che, sulla linea 2 della metropolitana Cascina Gobba-Gessate, rimasero fuori dal primo maxi progetto di abbattimento delle barriere architettoniche finanziato con il bando periferie. E il 2026 è anche l’anno, almeno sulla carta, in cui l’accessibilità della linea verde approderà al 100%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
