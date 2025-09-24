Stati generali della moda a novembre Sostenibilità e transizione ecologica

Il 20 novembre prossimo, Prato scriverà una nuova pagina nella storia della moda italiana. Nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di Confartigianato Imprese Prato, debutta infatti un format inedito destinato a lasciare il segno: gli Stati Generali della Moda. La prima edizione, ospitata presso il Museo del Tessuto, sarà interamente dedicata al Tessile, settore che rappresenta l’anima e l’identità produttiva del territorio pratese. Un appuntamento di respiro nazionale che metterà attorno allo stesso tavolo imprenditori, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni, pronti a confrontarsi sui temi più urgenti e strategici per il futuro del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

