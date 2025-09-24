State of play playstation settembre 2025 | aggiornamenti e annunci di nuovi giochi

anticipazioni e aggiornamenti sulla presentazione PlayStation di settembre 2025. Il panorama videoludico si prepara a un evento di grande rilievo con la conferenza State of Play organizzata da Sony, prevista per il 24 settembre 2025. L’attenzione degli appassionati è rivolta principalmente alle novità in arrivo, tra cui il nuovo titolo Saros, sviluppato da Housemarque, noto per il successo Returnal. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata sugli annunci attesi e sui momenti salienti della presentazione. anteprima del nuovo titolo Saros. La prima dimostrazione di gameplay di Saros è stata mostrata per la prima volta su PlayStation 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

