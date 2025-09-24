La truffa a suo nome ha fatto rapidamente il giro del web, facendo cadere in trappola anche numerosi fan che lo seguono sui social network: vittima dell'intelligenza artificiale, Rafael Nadal ha diffuso in rete un messaggio per mettere in guardia i suoi milioni di followers, illustrando in cosa consiste il raggiro che lo vede protagonista involontario. Esattamente come accaduto in precedenza ad altri personaggi pubblici di chiara fama internazionale come Brad Pitt, Lamine Yamal o Taylor Swift, solo per citarne alcuni, anche l'immagine del Toro di Manacor è stata sfruttata dai cybercriminali per mettere in scena una frode digitale nella quale si tenta di convincere l'obiettivo di turno a effettuare degli investimenti vantaggiosi e sicuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"State attenti". Così usano Nadal per spillar soldi. Cosa è successo