Statale 115 sopralluogo tecnico alle gallerie Garebici | ecco quando le carreggiate resteranno chiuse
Martedì 30 settembre, dalle ore 14 alle 19 gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali eseguiranno un sopralluogo tecnico presso la galleria Garebici e le sue pertinenze, ubicata al km 162,100 della strada statale 115 “Sud. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: statale - sopralluogo
Statale 16, ecco i primi no alle colonnine autovelox I box speed control fanno la loro comparsa sulla Statale 16 Adriatica, ma per il Comitato Pro Trignina, che ieri ha effettuato un sopralluogo, “non rispettano la legge”. E’ polemica per le colonnine arancioni ch - facebook.com Vai su Facebook
SICILIA, ANAS: PER SOPRALUOGO TECNICO DI ROUTINE, SULLA SS115 “SUD OCCIDENTALE SICULA” TEMPORANEA CHIUSURA DELLA GALLERIA GAREBICI; Galleria Belvedere, entro il 2023 sarà demolita e ricostruita; Insufficienti i lavori sulla Comiso-Ragusa, l'associazione Reset: I vertici dell'ANAS vengano a fare un sopralluogo.
Sicilia. Anas, sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” temporanea chiusura della galleria Garebici per sopralluogo tecnico di routine - 00, gli ispettori ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) eseguiranno un sopralluog ... Come scrive msn.com