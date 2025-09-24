star wars john boyega svela i tre cambiamenti che avrei apportato alla trilogia sequel

L'attore ha dichiarato che se potesse cambierebbe tre aspetti specifici della trilogia sequel della saga che lo vedeva impegnato nel ruolo di Finn Fin dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars, John Boyega è spesso stato polemico per le scelte fatte in sede di produzione, specialmente quelle legate al percorso del suo personaggio. L'attore che ha interpretato Finn in Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha recentemente partecipato ad alcune convention dei fan, dove non ha esitato a esprimere la sua opinione sull'ultima trilogia del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

