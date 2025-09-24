Star Wars | John Boyega rivela cosa cambierebbe della trilogia sequel

John Boyega sa cosa cambierebbe dei sequel di Star Wars in cui ha recitato. L’attore che ha interpretato Finn in Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker ha recentemente partecipato ad alcune convention di fan, dove non ha esitato a esprimere le sue opinioni sulla trilogia di Star Wars. L’ultimo esempio è arrivato al Florida Supercon 2025, dove Boyega ha condiviso come avrebbe gestito le cose se fosse stato un produttore che supervisionava i film. In particolare, tre cose: non avrebbe ucciso Han Solo o Luke Skywalker; i nuovi personaggi avrebbero affrontato più sfide; e avrebbe cercato storie come quelle di The Old Republic e Force Unleashed per espandere l’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it