Star Wars | John Boyega rivela cosa cambierebbe della trilogia sequel
John Boyega sa cosa cambierebbe dei sequel di Star Wars in cui ha recitato. L’attore che ha interpretato Finn in Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker ha recentemente partecipato ad alcune convention di fan, dove non ha esitato a esprimere le sue opinioni sulla trilogia di Star Wars. L’ultimo esempio è arrivato al Florida Supercon 2025, dove Boyega ha condiviso come avrebbe gestito le cose se fosse stato un produttore che supervisionava i film. In particolare, tre cose: non avrebbe ucciso Han Solo o Luke Skywalker; i nuovi personaggi avrebbero affrontato più sfide; e avrebbe cercato storie come quelle di The Old Republic e Force Unleashed per espandere l’universo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: star - wars
La citazione di george lucas che svela il segreto dei lightsaber in star wars
Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo
Migliori duel di spada laser nella storia di star wars
Star Wars torna al cinema: ecco il primo trailer di The Mandalorian & Grogu, diretto da Jon Favreau. https://gametimers.it/star-wars-the-mandalorian-grogu-primo-trailer-italiano-data-di-uscita-al-cinema-e-poster-svelati/ #StarWars #TheMandalorian #Grogu - facebook.com Vai su Facebook
The Mandalorian and Grogu – Il primo trailer del prossimo film di Star Wars http://dlvr.it/TNDHVQ #StarWars #TheMandalorian #Grogu #Trailer #Cinemania - X Vai su X
Star Wars: John Boyega contro il fandom così bianco che l'esistenza di un personaggio nero è un problema; Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: Pensavo che fosse uno Jedi; John Boyega senza filtri su Star Wars: dal razzismo nel fandom alla possibilità di un nuovo film.
John Boyega would have made huge changes to Star Wars films - John Boyega has listed three things he would have done differently in the Star Wars films he starred in if he produced them. Da sg.news.yahoo.com
Star Wars | John Boyega says sequel trilogy should have been more like The Force Unleashed - Ever since he played Finn for (possibly) the final time in 2019 ... Scrive msn.com