Star Wars il trailer di The Mandalorian and Grogu

“Questa è la Via”. Conto alla rovescia per l'arrivo in sala di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars diretto da Jon Favreau che continua il racconto del cacciatore di taglie mandaloriano e del suo piccolo apprendista nato come serie tv su Disney+. Lucasfilm ha diffuso il trailer. 🔗 Leggi su Today.it