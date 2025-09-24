Star Trek | Strange New Worlds | Recensione della Terza Stagione
L’11 settembre scorso si è conclusa la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie in cui vediamo Christopher Pike capitanare l’iconica nave stellare USS Enterprise NCC 1701. Questa la nostra recensione. Questa nuova stagione si è aperta con i primi due episodi dei dieci previsti: “Egemonia Parte II” e “Il Blues delle Campane Nuziali”. Due capitoli se pur entrambi legati al passato del franchise si discostano di molto nei toni: il primo assolutamente drammatico, dove vediamo la conclusione del cliffhanger della seconda stagione in cui Pike tenta disperatamente di salvare equipaggio e coloni da morte certa per mano dei lucertoloni “xenoGORN”;. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: star - trek
Star Trek Strange New Worlds 3×03: spiegazione del finale e i peccati klingon di Dr. M’Benga
Cameo sorprendente di star trek: strange new worlds stagione 3 episodio 2 spiegato
Ferengi in star trek: la svolta nella lore che cambia tutto
Lo storico autore di Star Trek, Brannon Braga, critica le attuali stagioni brevi, auspicando un ritorno a formati più lunghi per la saga https://www.extratrek.it/2025/09/22/star-trek-brannon-braga-basta-stagioni-brevi-sono-come-relazioni-su-tinder/ #StarTrek #Star - facebook.com Vai su Facebook
Auguri Pavel! Walter Marvin Koenig famoso soprattutto per l'interpretazione del navigatore Pavel Chekov nella serie originale di Star Trek. #14settembre1936 #walterkoenig #PavelChekov #startrek - X Vai su X
Star Trek: Strange New Worlds | Recensione Stagione 3; Le creature di Star Trek: Strange New Worlds 3 svelano i loro segreti; Star Trek: Strange New Worlds 3 è spassosa, strana, emozionante e sempre fedele allo spirito originale del franchise.
Star Trek: Strange New Worlds | Recensione della Terza Stagione - Si è conclusa la stagione 3 di Star Trek: Strange New Worlds, la serie in cui vediamo Christopher Pike capitanare la nave stellare USS Enterprise NCC 1701. Come scrive universalmovies.it
“Star Trek: Strange New Worlds” Cast and Creators Reflect on the Finale and Tease Season 4 - Strange New Worlds" discuss the emotional Season 3 finale and share what's to come for Spock, Kirk, Una, and the rest of the Enterprise crew in Season 4. Segnala latimes.com