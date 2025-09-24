Le produzioni televisive della saga Star Trek si caratterizzano per stagioni di durata variabile, con un trend che ha suscitato discussioni tra fan e addetti ai lavori. La percezione di una riduzione della quantità di contenuti disponibili e la qualità delle narrazioni sono al centro di un dibattito sempre più acceso, soprattutto in relazione alle modalità di distribuzione attraverso le piattaforme streaming. le stagioni di Star Trek: un confronto tra passato e presente. lunghezza delle stagioni nelle serie classiche e moderne. Le prime serie della saga, come Star Trek: The Original Series, erano composte da circa 22-26 episodi per stagione, offrendo così ampie opportunità di approfondimento dei personaggi e delle trame. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Star Trek e le sue stagioni brevi: un rapporto ‘Tinder’ con i fan?