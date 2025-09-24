Stanisic Juve tante chiamate in estate per il terzino del Bayern Monaco | il club tedesco aveva chiesto questa cifra Ci sono novità anche per il futuro… Ultime
Stanisic Juve, tante chiamate in estate per il terzino del Bayern Monaco: le ultime novità sul giocatore. Il mercato Juve estivo si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo terzino destro, ma non perché la dirigenza non ci abbia provato. A svelare un’importante retroscena è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che ha raccontato del concreto e insistente tentativo dei bianconeri per Josip Stanisic del Bayern Monaco. Secondo la ricostruzione di Romano, la Juventus nelle ultime settimane di mercato, in particolare durante il mese di agosto, ha effettuato “più di una chiamata” per il difensore croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
