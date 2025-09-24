Standard bodies | danza e consapevolezza nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare

Lidia Dice. organizza STANDARD Bodies: una due giorni di raccolta fondi, lezioni di danza, talk, laboratori e performance. Per trattare i disturbi alimentari senza giudizio o retorica, ma facendo vivere l'esperienza della bellezza e dell'unicità di ogni corpo a partire dalla consapevolezza di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: standard - bodies

Blog | "Standard Bodies": un evento tra arte, danza e inclusione per rimettere al centro il corpo - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/19/standard-bodies-un-evento-tra-arte-danza-e-inclusione-per-rimettere-al-centro-il-corpo/?utm_term=Autofee - X Vai su X

Dal 2022 collaboriamo con l’associazione Lidia Dice per dare vita a progetti che intrecciano cultura, corpo e consapevolezza. Quest’anno ospiteremo STANDARD Bodies, il terzo capitolo di questo percorso condiviso: un evento di due giorni tra performance, t - facebook.com Vai su Facebook

Standard bodies: danza e consapevolezza nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare; “Standard Bodies”: un evento tra arte, danza e inclusione per rimettere al centro il corpo.

LIDIA DICE… PRESENTA A MILANO STANDARD BODIES - Danza, consapevolezza e impegno sociale nella lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 4 e 5 ottobre, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (mi- Secondo mi-lorenteggio.com