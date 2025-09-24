Stand Up for Nuclear fa tappa anche a Pisa la manifestazione a sostegno dell' utilizzo del nucleare

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà anche a Pisa Stand Up for Nuclear, una manifestazione nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari civili in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica.L’iniziativa è promossa a livello mondiale da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

stand - nuclear

