Stammi lontano, ti avverto. Rissa a Uomini e Donne, la protagonista perde le staffe.

Oggi a Uomini e Donne Maria De Filippi ha aperto la puntata con un ricordo della passata edizione, quando nello studio dell’ammiraglia Mediaset erano nate diverse coppie che avevano fatto sognare il pubblico. Tra queste c’era anche quella composta da Giuseppe e Rosanna. La conduttrice, però, ha subito gelato gli animi rivelando che la loro storia d’amore è già finita. “Si sono lasciati.”, ha detto, lasciando lo studio in un misto di stupore e mormorii. Immancabile il commento ironico di Tina Cipollari, che con la sua consueta verve non ha perso occasione per lanciare una battuta: “Mi stupisco.”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it