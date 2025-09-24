Stalking e calunnia, Confermata in appello la condanna al tiranese

Un 36enne residente a Tirano, era stato condannato nel 2024 a due anni e quattro mesi di reclusione per stalking nei confronti di Cristina Bonato e per calunnia nei confronti del brigadiere dei carabinieri Valerio Polo, causando al militare un trasferimento temporaneo. Entrambi erano difesi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it