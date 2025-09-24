La Commissione per l’Occupazione del Parlamento Europeo ha compiuto un passo decisivo per contrastare lo sfruttamento dei giovani lavoratori. Con un voto largamente favorevole (42 sì, 9 no e 6 astenuti), è stata approvata la relazione che definisce i criteri per i tirocini di qualità, ponendo le basi per una nuova direttiva europea. L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro adeguate per i tirocinanti e colpire le aziende che ricorrono ai “ finti stage “, utilizzati spesso per sostituire contratti di lavoro regolari e più tutelati. Cosa prevedono le nuove regole. La relazione stabilisce per la prima volta una definizione chiara di tirocinio e fissa diritti minimi uniformi in tutti gli Stati membri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stage non retribuiti, cambiano le regole Ue contro lo sfruttamento