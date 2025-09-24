Stadio Inter e Milan annunciano i cambiamenti di San Siro | progetto da 71.500 posti

Stadio Inter: Scaroni e Gazidis svelano il concept del futuro impianto: innovazione, comfort, sostenibilità e prezzi accessibili. Inter e Milan hanno compiuto un passo importante verso la realizzazione del nuovo stadio di Milano, che sorgerà sempre nell’area di San Siro. Come comunicato ufficialmente dai due club, la progettazione è stata affidata agli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. L’iniziativa rientra nell’ambito della rigenerazione urbana della cosiddetta Grande Funzione Urbana San Siro, con l’obiettivo di creare uno stadio all’avanguardia e un polo attrattivo per la città. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stadio Inter e Milan annunciano i cambiamenti di San Siro: progetto da 71.500 posti

